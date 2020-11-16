В Роспотребнадзоре связали рост новых случаев COVID-19 с охватом тестирования

Рост выявляемых случаев коронавируса ускорился из-за увеличения охватов тестирования, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом пишет «Интерфакс».

«В последнее время увеличилось количество тестирований, в том числе и в регионах. Соответственно увеличивается и выявляемость, что также сказывается на общей статистике», — сказал Горелов.

Он подчеркнул, что стабилизация ситуации происходит волнообразно, поэтому такие колебания нормальны.

По словам эпидемиолога, чтобы снизить уровень заболеваемости, нужно проявлять социальную ответственность, соблюдать гигиенические процедуры и использовать средства индивидуальной защиты.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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