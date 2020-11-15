В Credit Suisse рассказали о плюсах «сухой» формы «Cпутник V»

Аналитики одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse оценили «сухую» форму вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад компании.

Согласно их заявлению, лиофилизированная форма, которая не требует особых условий хранения, может стать преимуществом при транспортировке вакцины, в том числе в труднодоступные места.

«Это может помочь преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие вакцины, требующие холодного хранения и перевозки», — говорится в докладе Credit Suisse.

При этом специалисты отметили, что производство «сухой» формы сложнее, поскольку отнимает больше ресурсов и времени. Однако они добавили, что она сопоставима по иммуногенности с замороженной вакциной.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа важная особенность новой вакцины от коронавируса

— В России провели больше 68,5 млн исследований на коронавирус

— Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал, когда мир вернется к жизни до пандемии