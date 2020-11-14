Врач предупредил о повышенной вероятности заболеть COVID-19 из-за морозов
Вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией при сильных морозах повышается, так как вирус может дольше задерживаться в воздухе. Об этом заявил врач высшей категории Владимир Зайцев, передает ТАСС.
«Если мы говорим про теплую, плюсовую погоду, то частички размером 5 микрон и выше достаточно быстро оседают, а при морозном воздухе, чем мороз сильнее, в этом случае частицы летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше. Порой мы видим даже белую дымку от морозного воздуха», — говорится в сообщении.
Врач добавил, что с наступлением холодов люди в целом больше болеют и организм более ослаблен, так как не все хорошо одеваются и переохлаждаются.
«Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым. Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче», — добавил Зайцев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Черчесов рассказал о состоянии прибывших в расположение сборной игроков
— В Минздраве назвали возможные осложнения после коронавируса
— В Белоруссии зафиксировали рекорд прироста коронавируса за сутки