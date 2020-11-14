Итоговое сочинение для школьников могут перенести из-за коронавируса

Итоговое сочинение для школьников могут перенести, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА «Новости».

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — сказал Музаев.

Он уточнил, что не будет такого, чтобы одни регионы написали сочинение, а другие — нет. Решение будет принято в ближайшее время.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ВОЗ допустили ужесточение ограничений по коронавирусу

— В России коронавирусом заразилось рекордное число человек за сутки

— Число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило полмиллиона