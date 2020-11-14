У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 случилось в субботу, 14 ноября, возле города Северо-Курильска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

По данным службы, землетрясение произошло в 8.28 (23.28 мск) в 95 км восточнее Северо-Курильска на глубине 50 км.

Как сообщается, городские жители ощутили толчки до 4 баллов.

Согласно информации регионального главка МЧС, пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

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