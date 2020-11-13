Силовики изъяли тираж оппозиционной газеты в Минске

В Минске силовики изъяли весь тираж старейшей оппозиционной газеты республики «Народная воля». Об этом сообщила журналистка издания Марина Коктыш на своей странице в Facebook.

Милиционеры задержали машину, которая привезла в редакцию тираж и изъяли газеты. Ожидается, что они будут проводить проверку в рамках Уголовно-процессуального кодекса, рассказала Коктыш.

В чем подозревают газету, силовики не сообщают, никаких документов редакции также предоставлено не было.

Белорусская газета »«Народная воля» была основана в 1995 году.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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