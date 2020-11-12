Правительство предлагает создать головную структуру по производству вакцины от COVID-19

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство предлагает создать головную структуру по производству вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, кабмин намерен сделать такой структурой Центр им. Гамалеи. Он отметил, что уже четыре организации занимаются освоением процесса производства вакцины с опорой на различные технологии.

«О чем нужно договориться: для того чтобы эта работа вышла на новый уровень, необходимо объединить усилия этих компаний. Это все понимают, но этого пока не получается», — подчеркнул Медведев.

Однако он указал на то, что одна организация должна стать единым центром компетенции по масштабированию производства, под руководством которой происходило бы объединение усилий других предприятий.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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