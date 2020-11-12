Медведев предложил внести вакцину от COVID в перечень жизненно необходимых лекарств

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос о включении российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в перечень жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, изменение статуса вакцины позволит избежать повышения цены на препарат.

Однако он также отметил, что стоимость вакцины должна быть разумной, чтобы учитывать интересы как производителей, так и потребителей.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что политика не должна вмешиваться в вопрос продвижения вакцины от COVID-19 за рубежом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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