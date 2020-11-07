Самолет погибшего телеведущего Колтового проверялся перед вылетом

Самолет погибшего телеведущего Александра Колтового перед вылетом прошел все необходимые проверки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова.

«Перед вылетом были все необходимые предполетные проверки», — сказал он.

Ранее стало известно, что 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. У самолета отказал двигатель.

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