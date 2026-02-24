Размер шрифта
Россиянам рассказали, как защититься от NFC-мошенников

Чтобы защититься от NFC-мошенников, нужно устанавливать банковские приложения только из официальных магазинов приложений и сайтов банков, а при редком использовании бесконтактной оплаты функцию NFC нужно отключать. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В них говорится, что установка банковских приложений по ссылкам из сообщений и писем опасна. В полиции также призвали граждан не передавать неизвестным удаленный доступ к своему телефону и никому не сообщать коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и пин-код карты.

«Если вам звонят якобы из банка — прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта», — предупредили в МВД.

Настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут просить удалить банковское приложение, а вместо него устанавливать якобы специальное и защищенное по их ссылке, добавили в министерстве.

До этого в МВД сообщали, что телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана мужчин, связанную с якобы обновлением данных воинского учета. Аферисты убеждают жертв, что для посещения военкомата нужен спецпропуск, который можно получить через личный кабинет на портале «Госуслуги», отсканировав QR-код.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от мошенников-лжекурьеров.
 
