Муфтий Чечни призвал приглашать меньше гостей на свадьбы из-за коронавируса

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев призвал жителей республики приглашать меньше людей на свадьбы и соблюдать дистанцию на массовых мероприятиях из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет необходимости собирать большое количество людей на таких торжествах (свадьбах), можно провести процедуру бракосочетания в близком кругу, без грандиозных торжеств с учетом ситуации с заболеваемостью», — сказал он.

Он также особенно отметил необходимость соблюдать масочный режим на таких мероприятиях.

Относительно похоронных процессий религиозный лидер высказал такое же мнение. Он призвал тех, кто не участвует в похоронных обрядах, выразить соболезнования с соблюдением дистанции, масочного режима и сразу покинуть церемонию.

«Наступают холода, количество больных увеличивается, люди умирают, мы должны быть бдительны, соблюдать меры предосторожности, иначе ситуация может ухудшиться, власти будут вынуждены вводить строгие ограничения», — предупредил муфтий.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, всего в Чечне выявлено 2 780 (+29 за последние сутки) случаев коронавируса. 2 131 человек выздоровел, 48 скончались.

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