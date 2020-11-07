В шести странах выявили случаи коронавируса, связанные с норковыми фермами

В Испании, Италии, Нидерландах, США и Швейцарии выявлены случаи заражения коронавирусом, связанные с фермами по разведению норок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ВОЗ.

Ранее мутацию коронавируса выявили на норковых фермах в Дании. Из-за этого на северо-востоке страны ввели специальные ограничения.

В Копенгагене заявили, что такая мутация коронавируса может поставить под угрозу эффективность любой вакцины. При этом ученые считают, что мутации вируса — типичное явление, которое чаще всего не несет никакого вреда и не приводит более серьезному течению болезни у людей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 15 миллионов жертв: почему в Дании массово убивают норок

— В Дании норки заразили мутировавшим коронавирусом 214 человек