Более 30 тысяч студентов-медиков привлечены для борьбы с коронавирусом в РФ
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что для борьбы с коронавирусом в России привлечены около 30 тыс. студентов из медицинских вузов, передает ТАСС.
«Сегодня из медицинских вузов привлечено уже более 30 тыс. студентов-медиков», — указал министр.
Он отметил, что в реанимации с коронавирусом в России остаются более 4 тыс. человек, а на аппаратах ИВЛ — более 2,4 тыс.
В России коронавирусом заразились 1 655 038, выздоровели 1 236 033, погибли 28 473 человека.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.
Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств
— В Кремле не будет приема в честь Дня народного единства из-за пандемии
— Египет заинтересовался российской вакциной от коронавируса