В Петербурге впервые коронавирусом заразились больше 900 человек за сутки
Карина Казанцева
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В Санкт-Петербурге за сутки коронавирусом впервые заразились больше 900 человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
2 ноября в городе выявили 923 случая, 1 ноября — 896, 31 октября — 854.
Всего в Санкт-Петербурге заразились 63 195, выздоровели 39 436, погибли 3 873 человека.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, 33 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.
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