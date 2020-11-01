В Измире после землетрясения разрушены более 40 многоэтажек

Более 40 многоэтажных зданий в турецком Измире оказались сильно повреждены или полностью разрушены сильным землетрясением, которое произошло 30 октября. Об этом заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум, передает РИА «Новости».

«После землетрясения обследовано 2234 здания. Полностью разрушены и получили серьезные повреждения 41 здание, 1041 здание повреждено частично», — сказал министр.

По его словам, все граждане, которые после землетрясения лишились своего крова, получат компенсацию в размере 30 тыс. турецких лир (около $3,6 тыс.), родственники погибших получат сумму в три раза меньше.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.

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