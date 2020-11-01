В Нью-Йорке ввели трехдневный карантин для всех приезжающих

Все без исключения прибывающие в штат Нью-Йорк из других американских штатов обязаны пройти трехдневный карантин, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает телеканал NBC.

Он информировал о решении отменить прежний режим, обязывающий всех приезжающих в Нью-Йорк из 43 других штатов и территорий страны соблюдать 14-дневный карантин.

Чиновник уведомил, что люди, въезжающие в город, теперь должны соблюдать карантин на протяжении трех дней, а на четвертый сдавать тест на новый коронавирус. По словам Куомо, если тест окажется отрицательным, то разрешается выйти из карантина.

США занимает первое место по числу зарегистрированных случаев коронавируса. По последним данным, в стране выявлено свыше 9,09 млн случаев COVID-19, скончались 230 194 человека.

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