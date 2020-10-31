Австрия вводит комендантский час из-за COVID-19
Полина Рутковская
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Австрия вводит ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил канцлер страны Себастьян Курц. Об этом сообщает Reuters.
Ограничения начнут действовать 3 ноября и продлятся до начала декабря текущего года, указано в сообщении. Меры предусматривают введение комендантского часа с 20.00 до 06.00 по местному времени.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
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