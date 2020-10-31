Жители Подмосковья старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию со 2 ноября

Жители Подмосковья старше 65 лет и граждане, имеющие ряд хронических заболеваний, со 2 ноября должны будут соблюдать режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА «Новости».

«У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную (меру - ред.)», — подчеркнул он.

По словам главы регионы, пожилые россияне смогут ходить в магазин, прогуливаться, и их социальные и льготные карты блокировать не будут. Воробьев также уточнил, что лица с хроническими заболеваниями при необходимости смогут посетить больницу или госпиталь.

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