Жители Подмосковья старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию со 2 ноября
Жители Подмосковья старше 65 лет и граждане, имеющие ряд хронических заболеваний, со 2 ноября должны будут соблюдать режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА «Новости».
«У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную (меру - ред.)», — подчеркнул он.
По словам главы регионы, пожилые россияне смогут ходить в магазин, прогуливаться, и их социальные и льготные карты блокировать не будут. Воробьев также уточнил, что лица с хроническими заболеваниями при необходимости смогут посетить больницу или госпиталь.
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