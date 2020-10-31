Источник: два пациента стационара в Челябинске скончались из-за отсутствия кислорода
Причиной смерти двух пациентов стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода после пожара и взрыва в кислородной будке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«По предварительной информации, смерть пациентов наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
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