Мужчина с ножом напал на людей в Китае, после чего покончил с собой

Мужчина с ножом напал на людей в больнице района Тяньхэ города Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления общественной безопасности Тяньхэ.

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (05.00 мск) в субботу, 31 октября. 35-летний злоумышленник (уроженец северо-восточной провинции Хэйлунцзян) проник в больницу №3 при университете Чжуншань (имени Сунь Ятсена) и ранил двух человек. После произошедшего он покончил с собой. Мотивы его поступка пока не установлены.

Известно, что мужчина ранее проходил лечение в этом медучреждении.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ведется расследование.

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