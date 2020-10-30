Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Перу

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в центральной части Перу. Об этом сообщил Национальный сейсмологический центр.

Подземные толчки фиксировали в регионе Паско в 13.24 (21.24 мск). Очаг землетрясение располагался на глубине около 50 км.

В настоящее время данные о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

В пятницу, 30 октября, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий. Общее число пострадавших от ЧП составляет 522 граждан, погибли 12 человек.

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