Швеция может стать первой страной с коллективным иммунитетом к COVID-19

Швеция может стать первой страной, где выработается коллективный иммунитет к коронавирусу. Такое мнение высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что Швеция будет первая, кто выйдет на уровень 60-70% иммунной прослойки, там просто некому будет болеть, все переболеют», — отметил эксперт.

По его словам, это произойдет за счет того, что вирус в Швеции «отпущен на свободу» и нет ограничительных мер для его сдерживания.

При этом Жемчугов пояснил, что этот метод хорош только для той страны, которая уверена в своей медицине и имеет необходимые ресурсы, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов.

Иммунолог считает, что пандемия в Швеции на этом закончится, так как при иммунной прослойке в 70% распространение инфекции останавливается.

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