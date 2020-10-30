Рабочая группа госсовета обсудила выполнение поручений президента по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по недопущению распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

На совещании присутствовали руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица субъектов России. Они обсудили вопросы выполнения поручений главы государства Владимира Путина в сфере борьбы с коронавирусом, в частности, увеличение количества тестирования и дооснащения лабораторий модернизированным оборудованием; лекарственного обеспечения зараженных, лечащихся амбулаторно, и другое.

Кроме того, члены рабочей группы переговорили относительно соблюдения масочного режима в общественных местах; дополнительных мер по защите от заражения пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями, в том числе за счет введения домашнего режима; подготовки к массовой вакцинации россиян, включая создание прививочных пунктов и осуществление доставки партий вакцины в регионы.

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