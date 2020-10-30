Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий умер после COVID-19

Умер митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий (Ристо Радович), у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Отмечается, что архиепископ Цетиньский умер 30 октября в 8.20 (10.20 мск) в Клиническом центре Черногории после принятия причастия. Ему было 82 года.

Известно, что митрополит Амфилохий был госпитализирован 6 октября с коронавирусной инфекцией. Он был одним из главных авторитетов сербской церкви. Священнослужитель в том числе возглавлял движение «Не отдадим святыни» против закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории.

Ристо Радович родился 7 января 1938 года в селе Доня-Морача на севере Черногории. Первое образование получил в школе при средневековом монастыре Морача, богословский факультет в Белграде окончил в 1962 году. В дальнейшем учился в Риме, где получил степень магистра. Свободно говорил на пяти языках, в том числе на русском. Был избран на пост митрополита Черногорско-Приморского в 1990 году.

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