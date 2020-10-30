Эксперт: Россия еще не достигла пика второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса в России еще не завершилась и, вероятно, не достигла пика, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Об этом пишет РИА «Новости».

Нетесов отметил, что заболеваемость коронавирусом достигла показателей мая, превышая 18 тысяч случаев в день.

«Совершенно очевидно, что это вторая волна, и она еще пока не завершилась, и возможно, что своего максимума еще не прошла», — сказал Нетесов.

Эксперт отметил, что коронавирус опаснее гриппа и призвал всех соблюдать масочный режим.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 45 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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