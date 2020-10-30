Трое сотрудников Росгвардии задержаны в Омске за взятки

В Омске задержали трех сотрудников Росгвардии по обвинению в получении взятки от наркоторговцев, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Омской области.

По данным следствия, инцидент произошел 22 октября в Омске на улице Заозерная. Двое росгвардейцев получили 25 тысяч рублей в качестве взятки от мужчины, подозреваемого в незаконном приобретении наркотиков. Взятку он дал за то, чтобы на него не завели уголовное дело. Сотрудников Росгвардии задержал спецназ.

В дальнейшем в ходе обысков в гараже руководителя двух задержанных, командира взвода Росгвардии по Омской области, нашли более 70 грамм различных наркотиков, которые, предположительно, были изъяты сотрудниками Росгвардии у наркоторговцев.

В результате в отношении двух подчиненных командира взвода Росгвардии возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой). Самого командира взвода обвиняют по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Росгвардейцев заключили под стражу, а командир взвода находится под домашним арестом.

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