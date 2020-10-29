В Москве от коронавируса вылечились еще 3 780 пациентов

В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились еще 3 780 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 780 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 303 831», — заявила Ракова.

Она также напомнила москвичам в возрасте от 18 до 55 лет о возможности стать донорами плазмы. Для этого необходимо не иметь хронических болезней и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, она предложила гражданам, уже переболевшим COVID-19, стать социальными волонтерами и помогать гражданам, вынужденным лечиться на дому.

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