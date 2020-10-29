В Приморье школьник угрожал убить учителя из-за оценки

В городе Лесозаводске учащийся 11 класса угрожал убить учителя из-за тройки по английскому языку. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

На сегодняшний день расследование уголовного дела в отношении школьника завершено. Вскоре подросток предстанет перед судом.

Как считает следствие, в 2019 году обвиняемый, узнав о тройке, в агрессивной форме пригрозил учителю убийством, хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться никак не реагировал.

Школьнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». На данный момент он выплатил учителю компенсацию морального вреда.

Школьник также ходатайствовал о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следствие запрос удовлетворило.

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