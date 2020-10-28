КГБ Белоруссии будет расследовать поджог здания ГАИ как терроризм

КГБ Белоруссии квалифицировал поджог здания ГАИ в Мозыре как терроризм. Об этом сообщает «БелТА», ссылаясь на начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычка.

«Ночью 28 октября в Мозыре совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Данные действия квалифицированы по ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса — акт терроризма», — говорится в сообщении.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что с 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка.

25 октября истек срок «народного ультиматума», который она предъявила властям республики. Тихановская заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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