В России выявлено 16 202 случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 16 202, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписан 12 361 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 1 171 301.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 26 935. За минувшие сутки зафиксировано 346 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 563 976 случаев COVID-19.

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