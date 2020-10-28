В Москве от коронавируса выздоровели более 300 тысяч человек
Михаил Кириллов
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В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились еще 3 577 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 577 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 300 051», — заявила Ракова.
Она так же напомнила москвичам в возрасте от 18 до 55 лет о возможности стать донорами плазмы. Для этого необходимо не иметь хронических болезней и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты В и С.
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