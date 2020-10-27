В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в 2021 году

В конце зимы — начале весны 2021 года может вырасти заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс».

«Если проводить аналогии, то в течение зимнего периода, ближе к концу февраля - началу марта - апреля мы опять будем регистрировать рост заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и другими респираторными заболеваниями», — говорится в сообщении.

Пшеничная отметила, что «пока COVID-19 доминирует над всеми (респираторными) заболеваниями». Однако трудно сказать, как вирусы будут взаимодействовать друг с другом.

Говоря о текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19 Пшеничная подчеркнула, что в последние дни «мы наблюдаем закрепление прироста, и хочется надеяться, что (...) дальше уже не будет наблюдаться такого роста, который был в последние дни».

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