В Белоруссии задержали мужчину, распространявшего данные милиционеров

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали мужчину, который собирал и распространял конфиденциальные сведения о сотрудниках МВД. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретарь МВД республики Ольгу Чемоданову.

Им оказался 25-летний менеджер одного из госпредприятий.

Используя служебное положение, он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, и передавал информацию администраторам различных telegram-каналов. В этих telegram-каналах призывали к травле милиционеров и их близких. Это коснулось десятков белорусских правоохранителей.

Все делалось по заданию кураторов, рассказала Чемоданова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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