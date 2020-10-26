Гинцбург заявил об ожидаемом на следующей неделе росте поставок вакцины от COVID-19

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот поступит больше вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире «России 24».

Он добавил, что вакцинация не будет способствовать уменьшению иммунитета, поэтому ее можно также пройти в ближайшее время.

Специалист уточнил, что уменьшение уровня антител через 2 — 3 месяца является нормальным процессом. По его словам, в организме человека происходит формирование клеточного иммунитета, который позволит повторно ответить на вирус благодаря клеткам памяти.

«Это те клетки, которые при повторной встрече с тем же возбудителем или же тем же антигеном в виде вакцинного препарата, уже синтезируют нужное защитное количество антител не в течение 2-3 недель, а буквально за 3-4 дня», — подчеркнул Гинцбург.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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