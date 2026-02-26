Большая часть мирных жителей покинула Сумы. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления министерства обороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов со ссылкой на данные разведки.

«Мирные жители, большая часть тех, кто уже может оттуда выехать, они уже выехали. Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, то на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала», — сказал он.

В начале недели в силовых структурах сообщили агентству, что украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области.

До этого сообщалось, что бойцам спецназа «Ахмат» и подразделениям российской группировки «Север» удалось нанести серьезный удар «шведской» 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Как пояснил российский военный, после потерь в Курской области, эта бригада была выведена, а сейчас вновь зафиксирована на одном из участков в Сумской области.

Ранее российские силовики сообщили подробности «мясного штурма» ВСУ под Сумами.