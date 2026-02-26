Размер шрифта
Российский бизнес активно отказывается от многопрофильных специалистов

HR-эксперт Быханов: бизнес отказывается от сотрудников с широкой специализацией
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Гиперспециализация становится новым стандартом рынка труда, считает Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE. Он рассказал «Газете.Ru», что компании ищут профессионалов с глубокими знаниями в отдельных отраслях, оставляя позади времена универсальных специалистов.

По его словам, чтобы не стать профнепригодным, важно вовремя осознать изменения и подготовиться к требованиям современного рынка труда. И он сейчас — не на стороне тех, кто «умеет все» и называет себя «человеком-оркестром».

«Сегодня рынок труда переживает эпоху кардинальных изменений. От кандидатов все чаще требуют глубоких специализированных знаний и опыта в конкретных областях, отказываясь от традиционных представлений о ценности широких компетенций. Эксперты рынка труда сходятся во мнении, что причина кроется в сокращении бюджетов компаний на оплату труда работников», — заявил Быханов.

В условиях ограниченных ресурсов работодатели вынуждены экономить и делают ставку на корпоративные университеты как способ подготовки дешевых кадров. По данным исследования CORNERSTONE, около 80% работодателей предпочитают специалистов с глубокими знаниями в одной области.

«Широкая специализация воспринимается как недостаток, поскольку такие сотрудники часто оказываются менее эффективными в решении специфичных задач. Они тратят больше времени на погружение в детали проектов, снижая общую производительность команды. Кроме того, современные технологии позволяют автоматизировать многие стандартные процессы, освобождая потребность в сотрудниках широкого профиля. Например, ИИ и роботизированные системы заменяют традиционные должности операторов кол-центров, бухгалтеров начального уровня и даже инженеров общего назначения», — поделился Быханов.

Сегодняшнему рынку требуются специалисты с глубокой профессиональной подготовкой в определенных сферах.

«Наиболее перспективные направления включают: технологии и цифровую экономику, медицинские инновации, экологию и устойчивое развитие, искусственный интеллект и большие данные. Компании готовы инвестировать средства в обучение и подготовку сотрудников, соответствующих этим направлениям, поскольку инвестиции окупаются ростом производительности и конкурентоспособности бизнеса. Повышение квалификации в узких профессиональных направлениях увеличивает шансы трудоустройства», — рассказал специалист.

Как избежать судьбы ненужного универсала? Эксперт рекомендует молодым специалистам начать свою карьеру с выбора конкретной ниши, углубляя знания и опыт в рамках выбранной специальности.

«Необходимо регулярно обновлять компетенции, участвуя в образовательных программах и семинарах. Важно понимать тенденции отрасли и своевременно адаптироваться к изменениям рынка. Тем, кто уже получил широкую квалификацию, эксперты советуют выбрать направление и начать развивать специализированные навыки. Так, если кандидат владеет несколькими языками программирования, целесообразно сосредоточиться на изучении наиболее востребованных технологий, таких как Python или JavaScript», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили, какие навыки станут критичными для сотрудников в 2026 году.

 
