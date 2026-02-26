Размер шрифта
Умер актер из сериала «Бригада»

Актер Владимир Довжик из «Бригады» умер в возрасте 57 лет
Shutterstock

Актер театра и кино Владимир Довжик скончался на 58 году жизни. Об этом сообщается на странице театра «Человек» во «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что Довжик был «разноплановым и умным актером, а также тонким и талантливым режиссером», он внес большой вклад в развитие культурного учреждения.

«Театр «Человек» скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память!» — говорится в публикации.

Отмечается, что Довжик пополнил труппу театра в 1998 году и выступал в качестве актера и режиссера спектаклей. Он поучаствовал в постановках «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Искусство».

За свою карьеру он снялся более чем в 100 работах. Также актер успел принять участие в сериалах «Склифосовский», «Бригада», «Интерны», «След» и других.

Ранее на 75-м году жизни скончалась звезда фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук.

 
