Популярный способ похудения с помощью ботокса оказался ложью

Распространяемая сейчас практика «похудения» с помощью инъекций ботулотоксина в область ушной раковины — это пример коммерциализации недоказанных методов, а не медицинской технологии с подтвержденной эффективностью, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Гайдина.

«С научной точки зрения утверждения о том, что укол в «точку аппетита» на ухе способен повлиять на центр голода в головном мозге, не выдерживают критики. Ботулотоксин действует локально, блокируя передачу нервного импульса в месте введения, и не влияет напрямую на гипоталамус или системные механизмы регуляции аппетита. На сегодняшний день отсутствуют качественные клинические исследования, подтверждающие эффективность такого метода для снижения веса», — объяснила доктор.

Идея, на которой строится эта услуга, частично заимствована из концепции акупунктуры — воздействия на «биологически активные точки». Однако и для акупунктуры в целом доказательная база ограничена, а при строгих исследованиях ее эффект часто сопоставим с плацебо. Добавление ботулотоксина к этой концепции не имеет научного обоснования, уверена врач.

«При этом нельзя забывать, что ботулотоксин — это сильнодействующий нейротоксин, пусть и используемый в медицине в малых дозах. Его применение оправдано только при четких показаниях: например, при мимических морщинах, гипергидрозе или некоторых неврологических заболеваниях. Любые инъекции связаны с рисками: от локальных осложнений до нарушений глотания, речи и даже редких случаев ятрогенного ботулизма», — рассказала Гайдина.

Как отметила врач: ни в российских, ни в международных клинических рекомендациях по лечению ожирения подобный метод не упоминается. Тем не менее частные клиники могут предлагать процедуры вне стандартов (off-label), но пациент должен быть полностью информирован о том, что метод не имеет доказанной эффективности, и дать письменное добровольное согласие.

«На данный момент такие процедуры нельзя считать ни эффективными, ни обоснованными. В лучшем случае речь идет о плацебо-эффекте, в худшем — о введении пациента в заблуждение с финансовой выгодой», — заключила врач.

