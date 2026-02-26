Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Популярный способ похудения с помощью ботокса оказался ложью

Врач Гайдина: процедура для похудения с помощью уколов ботокса в ухо не работает
Shutterstock/FOTODOM

Распространяемая сейчас практика «похудения» с помощью инъекций ботулотоксина в область ушной раковины — это пример коммерциализации недоказанных методов, а не медицинской технологии с подтвержденной эффективностью, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Гайдина.

«С научной точки зрения утверждения о том, что укол в «точку аппетита» на ухе способен повлиять на центр голода в головном мозге, не выдерживают критики. Ботулотоксин действует локально, блокируя передачу нервного импульса в месте введения, и не влияет напрямую на гипоталамус или системные механизмы регуляции аппетита. На сегодняшний день отсутствуют качественные клинические исследования, подтверждающие эффективность такого метода для снижения веса», — объяснила доктор.

Идея, на которой строится эта услуга, частично заимствована из концепции акупунктуры — воздействия на «биологически активные точки». Однако и для акупунктуры в целом доказательная база ограничена, а при строгих исследованиях ее эффект часто сопоставим с плацебо. Добавление ботулотоксина к этой концепции не имеет научного обоснования, уверена врач.

«При этом нельзя забывать, что ботулотоксин — это сильнодействующий нейротоксин, пусть и используемый в медицине в малых дозах. Его применение оправдано только при четких показаниях: например, при мимических морщинах, гипергидрозе или некоторых неврологических заболеваниях. Любые инъекции связаны с рисками: от локальных осложнений до нарушений глотания, речи и даже редких случаев ятрогенного ботулизма», — рассказала Гайдина.

Как отметила врач: ни в российских, ни в международных клинических рекомендациях по лечению ожирения подобный метод не упоминается. Тем не менее частные клиники могут предлагать процедуры вне стандартов (off-label), но пациент должен быть полностью информирован о том, что метод не имеет доказанной эффективности, и дать письменное добровольное согласие.

«На данный момент такие процедуры нельзя считать ни эффективными, ни обоснованными. В лучшем случае речь идет о плацебо-эффекте, в худшем — о введении пациента в заблуждение с финансовой выгодой», — заключила врач.

Ранее россиянам рассказали, как отличить почечные отеки.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!