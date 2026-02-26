Размер шрифта
Армия

Шиитские движения Ирака выступили с предупреждением Соединенным Штатам

Шииты Ирака пригрозили отреагировать на медленный вывод американских войск
Reuters

Входящие в так называемую «Ось сопротивления» шиитские движения Ирака пригрозили отреагировать, если Вашингтон будет продолжать нарушать воздушное пространство страны и медлить с выводом войск. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении шиитов говорится, что США по-прежнему вмешиваются во внутренние дела Ирака. Более того, американцы, используя боевую авиацию и дроны, нарушают иракские воздушные границы.

Шиитские движения считают, что Соединенные Штаты не выполнили обязательства по заключенному с правительством Ирака соглашению о выводе из страны всех иностранных войск. В связи с этим шииты заявили, что, если Вашингтон будет упорствовать в сохранении своего присутствия в стране, то они «займут позицию в рамках законного права иракского народа на прекращение оккупации».

28 января кандидат в премьер-министры Ирака Нури аль-Малики заявил, что Соединенные Штаты пытаются вмешаться во внутренние дела его страны.

Ранее в армии Ирака заявили, что не позволят воевать с их территории.

 
