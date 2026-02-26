Назван средний размер пенсии госслужащих в России

Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39 тысяч в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда РФ.

В публикации отмечается, что средняя пенсия государственных служащих по состоянию на 1 января 2026 года составляет 39 268 рублей. Такую сумму по России получают около 97,3 тысячи человек.

По данным фонда, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 341 рубля, а неработающие — 39 167 рублей.

Средний размер пенсии россиян на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля, что более чем на 2 тыс. рублей превышает показатель прошлого года — 23 175 рублей. У работающих и неработающих пенсионеров она различается: в первом случае в среднем составляет 23 279 рублей, во втором – 25 678 рублей. Максимальный уровень отмечен в ЦФО, где средний размер пенсии равен 25 484 рубля, сообщил депутат Алексей Говырин.

