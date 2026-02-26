Размер шрифта
В США призвали расследовать инцидент с катером возле Кубы

Конгрессмен из США призвал провести расследование инцидента с катером возле Кубы
Norlys Perez/Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Карлос Хименес (республиканец, от штата Флорида) в социальной сети X призвал срочно провести расследование инцидента с катером у побережья Кубы.

«Призываю к немедленному расследованию обстоятельств этой бойни. Американские власти должны установить, были ли среди жертв граждане США или их законные постоянные жители, и точно выяснить, что произошло», — написал он.

Тем временем газета The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщила, что американский катер, вторгшийся в воды Кубы, не принадлежал ВМС США или Береговой охране.

25 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам.

Посольство Кубы в США в соцсети Х также сообщило, что береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинскому персоналу.

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.

 
