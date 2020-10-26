Умер насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор

Скончался соратник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц), у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу монастыря.

Отец Илиодор умер в понедельник утром, 26 октября. Продолжительное время он находился в больнице, у него было обострение хронических заболеваний, осложнения вызвал коронавирус. Священнослужителю было 73 года.

«Он (отец Илиодор) был соратником отца Илия (схиархимандрит Илий (Ноздрин) – ред.) – духовника патриарха Кирилла, сопровождал его во всех поездках. Он, наверное, один из самых известных иеродиаконов Русской церкви», — уточнили в пресс-службе.

Отец Илиодор появился на свет 24 июня 1947 года в Баку, находился в Оптиной пустыни с 1989 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 69 лет скончался протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов, бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

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