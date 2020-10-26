Инфекционист рассказал, как правильно провериться на COVID-19

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал о способах проверки на коронавирус. Об этом сообщает Sputnik.

По его словам, всего существует три варианта теста на коронавирус: мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител.

«Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса», – говорится в сообщении.

Тимаков добавил, что существует два варианта взятия мазка через носоглотку, либо через ротоглотку. И результаты этих двух тестов могут отличаться.

«Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке», – сказал он.

Отмечается, что мазок ПЦР следует брать в случае, когда с момента заражения прошло не более 14 дней. После этого срока следует проверяться на антитела.

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