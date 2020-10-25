Протестующие в Минске кидали бутылки и камни в отделение милиции

Участники несанкционированной акции протеста, проходящей в Минске 25 октября, кидали бутылки и камни в здание Центрального РУВД Минска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает государственное агентство «БелТА».

«Бутылки и камни митингующих летели в здание Центрального РУВД Минска», — указано в сообщении.

Агентство также обнародовало видео, на котором видны разбитые окна здания милиции и лежащие возле него осколки стекла, камни.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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