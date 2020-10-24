Житель Волгограда открыл стрельбу по подросткам

В Волгограде мужчина открыл стрельбу из ружья по подросткам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД по региону.

«В полицию поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа одного из домов человек выстрелил из ружья в сторону группы подростков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие полицейские задержали 61-летнего нетрезвого мужчину. Правоохранители изъяли охотничье ружье и патроны.

Два подростка получили ссадины и кровоподтеки. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

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