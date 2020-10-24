В Минске задержали журналистов телеканала Sky news
В Минске правоохранители задержали съемочную группу телеканала Sky news, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию журналистов.
Как сообщается, задержаны гражданка Великобритании Даяна Магней и два местных журналиста Анастасия Леонова и Вадим Нечаев.
«Сейчас они находятся в Советском РУВД», — уточнили в ассоциации.
Другие детали не приводятся.
Ранее в Минске завершился женский марш. Правозащитники сообщали о девяти задержаниях.
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