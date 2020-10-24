В Минске задержали журналистов телеканала Sky news

В Минске правоохранители задержали съемочную группу телеканала Sky news, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию журналистов.

Как сообщается, задержаны гражданка Великобритании Даяна Магней и два местных журналиста Анастасия Леонова и Вадим Нечаев.

«Сейчас они находятся в Советском РУВД», — уточнили в ассоциации.

Другие детали не приводятся.

Ранее в Минске завершился женский марш. Правозащитники сообщали о девяти задержаниях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посольство США призывает американцев в Белоруссии запастись едой

— Женский марш профессий начался в Минске

— Правозащитники сообщили о задержаниях на женском марше в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал о глубоких отношениях РФ с Белоруссией

— Лукашенко не поддержал проведение митинга его сторонников в Минске

— Женский марш профессий начался в Минске