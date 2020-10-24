В США за сутки выявлены рекордные 83,7 тысячи случаев коронавируса

В США за минувшие сутки выявлен рекорд в 83 757 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались 943 человека. В последний раз рекорд по количеству зараженных был зафиксирован в июле, тогда заболели более 77 тысяч человек.

С начала пандемии в США зарегистрировано 8 493 747 случаев коронавируса, в общей сложности жертвами инфекции стали 223 998 пациентов, при этом выздоровели 3 375 427 человек.

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