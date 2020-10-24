Оперштаб по борьбе с COVID-19 в России не будет рекомендовать закрытие границ
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не будет рекомендовать повторно закрыть границы страны из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба.
«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — говорится в сообщении.
Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Онищенко призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии
— Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом весной