Оперштаб по борьбе с COVID-19 в России не будет рекомендовать закрытие границ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не будет рекомендовать повторно закрыть границы страны из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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