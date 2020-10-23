В Госдуме назвали способ заставить россиян носить маски и перчатки

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как заставить россиян соблюдать масочно-перчаточный режим, передает радио Sputnik.

По его словам, необходимо сделать средства индивидуальной защиты максимально доступными.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее», — сказал Нилов.

Он также считает, что надо использовать телепрограммы и иные каналы коммуникации, которые популярны среди пенсионеров, чтобы «усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья» этой категории граждан.

В России зафиксировано 1,48 млн случаев инфицирования, выздоровели более 1,12 млн пациентов, скончались 25,5 тыс.

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