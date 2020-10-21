Главный инфекционист Минздрава призвал носить перчатки после совета заменить их антисептиками

Маски, антисептики и перчатки являются эффективными средствами защиты от коронавируса нового типа. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА «Новости».

При этом ранее Чуланов заявил, что многие граждане неправильно пользуются перчатками в борьбе с коронавирусной инфекцией, поэтому лучше прибегать к антисептикам.

Чуланов отметил, что важно использовать одноразовые перчатки и не прикасаться ими к лицу.

«В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но все-таки мы должны помнить, что перчатки – это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз», — сказал он.

При долгом использовании одной пары одноразовых перчаток, если надевать их снова и снова, растет риск подхватить инфекцию, отметил Чуланов.

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